पाक जेल में बंद भारतीय नागरिकों की जल्द होगी स्वदेश वापसी, इस्लामाबाद ने भारत को सौंपी 308 कैदियों की सूची

इस्लामाबाद ने भारत को सौंपी 308 कैदियों की सूची। फाइल फोटो।

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 42 नागरिकों और 266 मछुआरों सहित कुल 308 भारतीय कैदियों की सूची शनिवार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को सौंपी। विदेश कार्यालय (FO) द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि पाकिस्तान ने यह कदम साल 2008 के द्विपक्षीय समझौते के तहत उठाया है। पाकिस्तान ने सौंपी 308 भारतीय कैदियों की सूची विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आज इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान में 308 भारतीय कैदियों की एक सूची सौंपी है। वहीं, भारत सरकार ने भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को सौंप दी है। इस सूची के मुताबिक, भारतीय जेलों में कुल 417 पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं, जिनमें से 343 नागरिक कैदी और 74 मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी भारत से किया आग्रह वहीं, पाकिस्तान ने भी भारत से उन सभी पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और मछुआरों को रिहा करने और वापस भेजने का आग्रह किया, जिन्होंने अपनी-अपनी सजा पूरी कर ली है। मालूम हो कि पाकिस्तान और भारत समय-समय पर समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के लिए मछुआरों को गिरफ्तार करते हैं, जो एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं। 2014 से इतने नागरिकों को लाया गया है भारत इस संदर्भ में, भारत ने पाकिस्तान से उन 62 कैदियों की नागरिकता की पुष्टि करने से संबंधित कार्रवाई को पूरा करने में तेजी लाने को कहा है जिनके बारे में समझा जाता है कि वे भारतीय नागरिक हैं। बयान के मुताबिक, सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद से 2,559 भारतीय मछुआरों और 63 असैन्य कैदियों को भारत वापस लाया गया है।

