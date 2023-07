पाकिस्तान में हिंदू कारोबारी की तीन बेटियों का अपरहण कर जबरन मतांतरण करा दिया गया। बाद में उनकी शादी मुस्लिम युवकों से करा दी गई। अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्था के प्रमुख शिव काछी ने कहा कि यह घटना सिंध के धरकी इलाके की है। उन्होंने बताया कि हिंदू कारोबारी लीला राम की बेटी चांदनी रोशनी और परमेश कुमारी का अपहरण किया गया और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।

