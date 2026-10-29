जेल से अस्पताल ले जाई गईं इमरान की बहन नूरीन, दिल से जुड़ी समस्याओं के कारण लिया गया फैसला

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बंद बहन नूरीन नियाजी को दिल की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जेल से अस्पताल ले जाया गया।

खान की तीन बहनें नूरीन, अलीमा खान और उजमा खान 21 सितंबर से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं। उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया, ताकि वे पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के वास्ते लोगों को एकजुट न कर सकें। 74 वर्षीय खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद हैं।

कोट लखपत जेल के एक अधिकारी ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं के चलते नूरीन को लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलाजी में शिफ्ट किया गया है। नूरीन का इलाज चल रहा है और ठीक होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की सेंट्रल इंफार्मेशन सेक्रेटरी फैजा मुराद ने कहा कि नूरीन के वार्ड को सील कर दिया गया है और परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है।