Pakistan Crisis: संगठित साजिश के तहत देश में फैलाई गई हिंसा, इमरान खान ने लगाया बड़ा आरोप

इस्लामाबाद, एजेंसी। Pakistan Crisis: पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान इस समय सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहे हैं। भले ही इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है लेकिन अभी भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

देश के हालात खराब हो रखे है। पिछले सप्ताह हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ क्षेत्रों में आगजनी और जमकर गोलीबारी हुई। इसको लेकर अब इमरान खान ने 'एजेंसियों के लोगों' पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मौजूदा कार्रवाई को सही ठहराने के लिए हिंसा को अंजाम दिया।

इमरान खान ने अपने ट्वीटर हैंडल पर बड़ा दावा करते हुए वीडियो पोस्ट किया और कहा 'हमारे पास किसी भी स्वतंत्र जांच को पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आगजनी और कुछ जगहों पर गोलीबारी एजेंसियों के लोगों द्वारा की गई थी। इस हिंसा का सारा दोष वह पीटीआई पर देना चाहते थे, ताकि मौजूदा कार्रवाई को उचित ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों और लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को 'संगठित साजिश' के तहत तबाह किया गया था।'

We have ample amount of evidence to present to any independent inquiry that the arson and in some places shootings were done by agencies men who wanted to cause mayhem and blame it on PTI so the current crackdown would be justified. https://t.co/pQAcz1v6WT pic.twitter.com/NVgM0FVEnv