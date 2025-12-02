'इमरान जिंदा हैं, लेकिन...', जेल में बहन के साथ 20 मिनट की मीटिंग; आसिम मुनीर पर लगाया बड़ा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है लेकिन उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यह जानकारी इमरान की बहन डा. उज्मा खान ने अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दी है। एक महीने से ज्यादा समय बाद किसी नजदीकी व्यक्ति से इमरान की मुलाकात हुई है।

इससे पहले जेल प्रशासन ने इमरान से मुलाकात पर रोक लगा दी थी। इससे उनकी सलामती को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई थीं और उनके समर्थक सड़कों पर आकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। रावल¨पडी की अदियाला जेल के बाहर इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) समर्थकों की बड़ी तादाद जमा होने के बाद सरकार ने डा. उज्मा खान को इमरान से मिलने की इजाजत दी।

इमरान खान जेल में मानसिक रूप से परेशान मंगलवार शाम करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात में बहन ने 73 वर्षीय भाई को शारीरिक रूप से ठीक स्थिति में पाया लेकिन मानसिक रूप से वह परेशान मिले। मुलाकात के बाद उज्मा खान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की सेहत ठीक है लेकिन उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्हें कालकोठरी में रखा गया है। उज्मा ने इस पर नाराजगी जाहिर की।

बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं है। विभिन्न मामलों में इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। पिछले हफ्ते बड़ी बहन को जेल में इमरान से न मिलने देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर आशंकाएं पैदा हुई थीं। इसके बाद उनके तमाम समर्थक और बेटे जेल प्रशासन और सरकार के विरोध में सड़कों पर आ गए।

कई स्थानों पर पीटीआइ समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। प्रशासन को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लगानी पड़ी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अंतत: शहबाज शरीफ सरकार ने मंगलवार को इमरान की बहन को जेल में जाकर मुलाकात की अनुमति दी और उसके बाद इमरान समर्थक शांत हुए।

पाकिस्तानी संसद में हुआ जमकर हंगामा इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तानी संसद के आपात सत्र में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पीटीआइ की सरकार को भंग किए जाने की आशंका के विरोध में हंगामा किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और मंत्री हाल के दिनों में अदियाला जेल के बाहर आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। शहबाज सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। उनकी सुरक्षा बलों के जवानों से भिड़ंत भी हुई थी।