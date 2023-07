इमरान खान की पाक न्यायपालिका से अपील, पार्टी नेताओं पर जुल्म के खिलाफ उठाएं कदम

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के प्रमुख व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि अदियाला जेल से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह राज्यमंत्री शहरयार अफरीदी को ले जाने से एक दिन पहले अज्ञात व्यक्ति (खुफिया एजेंसियों का संदर्भ) जेल में गैरकानूनी रूप से दाखिल हुए थे। यह पूरी तरह से अवैध है और देश में घोर अराजकता और मनमानी को दर्शाता है।

पार्टी नेताओं पर जुल्म के खिलाफ कदम उठाए न्यायपालिका: इमरान खान

