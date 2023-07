Pakistan: इमरान खान ने शरीफ सरकार पर लगाया आरोप, कहा- सरकारी अमले ने मुझे जेल में डालने की रची साजिश

पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इमरान खान ने कहा कि शरीफ सरकार के सरकारी अमले ने मुझे जेल में डालने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने कि झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें कैसे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी।

शहबाज शरीफ पर एक बार फिर इमरान खान ने लगाया आरोप।

इस्लामाबाद, एएनआइ। शहबाज शरीफ सरकार पर बरसते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया कि सरकारी अमले ने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची थी। और दुनिया के सामने जो कुछ भी घटा वह उनकी गिरफ्तारी की साजिश की शुरुआत थी। पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इमरान ने कहा, यह कोई राजनीति नहीं है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने कि झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें कैसे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। क्वेटा में एक वकील की हत्या हो जाती है और उसी दिन शहबाज शरीफ के सलाहकार टीवी पर आकर कहते हैं कि वह हत्या इमरान खान ने की है। और बाद में उसी वकील की बेवा का वीडियो बताता है कि वह हत्या किसने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यह कोई राजनीति नहीं है। यह जिहाद है। हम सब उनके गुलाम हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 9 मई को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Edited By: Shashank Mishra