पकिस्तान से महामारी का रूप ले रहा HIV, WHO ने चेताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में एचआइवी संक्रमण एक तरह से महामारी का रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान में पिछले 15 वर्षों में एचआइवी संक्रमण में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यानी मामले तीन गुना हो गए हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 2010 में जहां 16,000 नए मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 48,000 तक पहुंच गई है। डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डा. लुओ दापेंग ने कहा कि बच्चों को प्रभावित करने वाले ये प्रकोप पाकिस्तान के भविष्य पर बड़ा खतरा हैं।

पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण महामारी का रूप उन्होंने कहा हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि आने वाली पीढि़यों को एचआइवी से सुरक्षित रखा जा सके। पहले एचआइवी सिर्फ उच्च जोखिम वाले समूहों तक सीमित था, लेकिन अब यह बच्चों, महिलाओं और आम परिवारों तक फैल चुका है।

इस तेज फैलाव की मुख्य वजह है असुरक्षित इंजेक्शन और रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की कमी, गर्भवती महिलाओं की एचआइवी जांच का अभाव, असुरक्षित यौन संबंध व समाज में कलंक और जागरूकता की कमी। बच्चों में एचआईवी के मामले बढ़े रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में 0-14 वर्ष के बच्चों में एचआइवी के नए मामले 2010 में 530 थे, जो 2023 में बढ़कर 1,800 हो गए। कई हालिया प्रकोप जैसे लरकाना, जैकोबाबाद, मीरपुर खास में 80त्‍‌न से ज्यादा मरीज बच्चे पाए गए।