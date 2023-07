पाकिस्तान में 2017 की जनगणना के आधार पर होंगे आगामी चुनाव, नई रिपोर्ट को अधिसूचित नहीं करेगी सरकार

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को कहा कि सरकार ने नवीनतम जनगणना को अधिसूचित नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2017 की जनगणना के आधार पर होंगे। सरकार ने फैसला किया है कि वह नई जनगणना को अधिसूचित नहीं करेगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) पिछले जनगणना के आधार पर चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा।

पाकिस्तान में 2017 की जनगणना के आधार पर होंगे आगामी चुनाव।

Your browser does not support the audio element.

HighLights पाकिस्तान में नई जनगणना को अधिसूचित नहीं करेगी सरकार। पाकिस्तान में पुराने जनगणना के आधार पर होंगे आम चुनाव। तय समय पर चुनाव कराने के लिए पीएम ने की बैठक।

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को कहा कि सरकार ने नवीनतम जनगणना को अधिसूचित नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2017 की जनगणना के आधार पर होंगे। पुराने जनगणना पर होंगे आगामी चुनाव पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान राणा सनाउल्लाह ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) को अपना कार्यकाल पूरा करना है। अगर उसके कार्यकाल तक नई जनगणना अधिसूचित नहीं की जाती है, तो पिछली जनगणना और परिसीमन के आधार पर ही चुनाव होंगे। नई जनगणना को अधिसूचित नहीं करेगी सरकार उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि वह नई जनगणना को अधिसूचित नहीं करेगी। जब विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भंग हो जाएंगी, तो पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) पिछले जनगणना के आधार पर चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। सनाउल्लाह ने कहा कि नई जनगणना में कुछ मुद्दें हैं, जिनपर काम किया जाना है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी मुद्दों को सुलझाया जाए, क्योंकि जनगणना पर जल्दबाजी में किसी भी निर्णय पर पाकिस्तान में विवादास्पद स्थिति पैदा होगी। पाक पीएम ने नेताओं के साथ की बैठक इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के संरक्षक जहांगीर खान के साथ बैठक की। शरीफ और जरदारी ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद आसिफ अली जरदारी लाहौर में प्रधानमंत्री मुहम्मद शाहबाज शरीफ के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने मुलाकात की और देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। तय समय पर होंगे आम चुनाव सूत्रों के मुताबिक, सभी नेता अगला आम चुनाव समय पर कराने के लिए सहमत हुए। नेताओं ने कहा कि किसी भी हाल में चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए। पीएमएल-एन ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के संरक्षक जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर का दौरा किया।

Edited By: Devshanker Chovdhary