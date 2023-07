Pakistan: ग्रीस नाव दुर्घटना में चार अन्य लोगों के मौत की पुष्टि, अब तक 300 से अधिक पाकिस्तानियों के शव बरामद

Pakistan News ग्रीस नाव हादसे में मारे जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के चार अन्य लोगों का शव बरामद किया गया है। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय नाव में 750 लोग सवार थे जिनमें से लगभग 104 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था जबकि उसी दौरान 82 लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए थे।

ग्रीस नाव हादसे में पाकिस्तान के अन्य चार लोगों की मौत

इस्लामाबाद, एएनआई। ग्रीस में हुए नाव हादसे में पाकिस्तान के पंजाब के सराय आलमगीर के चार अन्य लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। दरअसल, 14 जून को पाकिस्तान, सीरिया और मिस्र के लगभग 750 लोगों को ले जा रही नाव नदी में पलट गई थी, जिसके कारण बड़ा हादसा हो गया। 12 लोग अब भी लापता जानकारी के मुताबिक, पंजाब के आलमगीर में मारे गए चारों लोगों की पहचान शब्बीर अहमद, शोएब बेग, असद बेग और मिर्जा मुबीन के रूप में हुई है। यह चारों दोस्त थे। इसके अलावा, सियालकोट के 12 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जिस दौरान नाव पलटी थी, उसमें 750 लोग सवार थे, जिनमें से 104 लोगों को जीवित बचा लिया गया था और 82 लोगों के शव बरामद किए गए थे। मृतकों की पहचान में जुटी फॉरेंसिक टीम पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने 30 जून को नेशनल असेंबली में टिप्पणी दी थी कि ग्रीस में नाव पलटने से कई पाकिस्तान हादसे का शिकार हुए और अब तक 82 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम जांच के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। मानव तस्करी के मामले में अन्य दो आरोपी गिरफ्तार पिछले सप्ताह ग्रीस नाव हादसे के संबंध में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पांच लोगो को ग्रीस भेजने के लिए 22 लाख रुपये वसूले थे। इन आरोपियों की पहचान मौजम रियाज और अदनान अनवर के रूप में हुई है। अब तक ग्रीस नाव हादसे के संबंध में 16 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान लाए जाएंगे आरोपी मौजम रियाज के खिलाफ पहले से मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। पुलिस अधिकारी की ओर से बताया गया है कि विदेशों में रहने वाले मानव तस्करों को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा।

Edited By: Shalini Kumari