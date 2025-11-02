पाक सेना पर निहत्थे नागरिकों पर हमले का आरोप, क्वेटा में स्थानीय लोगों में ड्रोन अटैक से फैला रोष

एएनआइ, क्वेटा। पाकिस्तान में क्वेटा के पास बुधवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे स्थानीय लोगों में रोष फैल गया।

पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित निहत्थे नागरिक थे जो एक राष्ट्रीय उद्यान में पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित एक मनोरम पिकनिक स्थल, हजारगंजी-चिल्टन राष्ट्रीय उद्यान पर ड्रोन से हमला किया। विस्फोट के समय दर्जनों परिवार मौजूद थे, जिससे अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। कई विस्फोटों से इलाका दहल गया और लोग भाग खड़े हुए।