पाक सेना पर निहत्थे नागरिकों पर हमले का आरोप, क्वेटा में स्थानीय लोगों में ड्रोन अटैक से फैला रोष

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:07 AM (IST)

    पाकिस्तान में क्वेटा के पास बुधवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित निहत्थे नागरिक थे जो एक राष्ट्रीय उद्यान में पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।   

    पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही थी (फोटो रॉयटर)

    एएनआइ, क्वेटा। पाकिस्तान में क्वेटा के पास बुधवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे स्थानीय लोगों में रोष फैल गया।

    पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि वह आतंकवादियों को निशाना बना रही थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित निहत्थे नागरिक थे जो एक राष्ट्रीय उद्यान में पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

    बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित एक मनोरम पिकनिक स्थल, हजारगंजी-चिल्टन राष्ट्रीय उद्यान पर ड्रोन से हमला किया। विस्फोट के समय दर्जनों परिवार मौजूद थे, जिससे अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। कई विस्फोटों से इलाका दहल गया और लोग भाग खड़े हुए।

    घटनास्थल के पास ही फ्रंटियर कोर की चौकी थी, जिससे सवाल उठता है कि इतनी घनी आबादी वाले नागरिक इलाके में यह आपरेशन कैसे हो सकता है। क्वेटा अस्पताल के डाक्टरों ने बताया कि नौ लोगों को छर्रे लगने के कारण भर्ती कराया गया है।