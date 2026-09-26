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पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाका, 11 लोगों की मौत; 30 घायल

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 05:15 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2026 06:25 PM (IST)

पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में शनिवार को हुए भीषण धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हुए।

पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाका।

पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाका।

HighLights

  1. डेरा इस्माइल खान में भीषण धमाका हुआ।

  2. धमाके में 11 लोगों की मौत।

  3. कुल 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में  शनिवार को हुए एक धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हुए हैं। 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय इमरजेंसी सेवाओं के हवाले से बताया कि शनिवार को उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में हुए एक धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी

अफगानिस्तान की सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित डेरा इस्माइल खान में अक्सर इस्लामी चरमपंथियों की हिंसा होती रही है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। शनिवार को हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है।

'रेस्क्यू 1122' ने एक बयान में कहा कि धमाका जिले के दराजिंदा इलाके में अमन मेला के पास हुआ।

सर्विस ने बताया कि दराजिंदा स्टेशन की रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने घायलों को मेडिकल मदद दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस महीने जिले में सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं होती रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी तालिबान के हमले भी शामिल हैं।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)