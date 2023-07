पाकिस्तान में इस्लाम कबूल न करने पर 3 बच्चों की ईसाई मां की हत्या, दुर्घटना दिखाने के लिए चेहरे पर फेंका एसिड

पाकिस्तान के शहर लाहौर के मीर टाउन इलाके में लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय (एलयूएमएस) की कर्मचारी और तीन बच्चों की ईसाई मां की मणि गुज्जर के नेतृत्व वाले संगठन ने हत्या कर दी। तीन बच्चों की ईसाई मां की हत्या इस्लाम कबूल नहीं करने पर की गई। हमलावरों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया और हमले को हादसा दर्शाने की कोशिश की गई।

पाकिस्तान में इस्लाम कबूल न करने पर 3 बच्चों की ईसाई मां की हत्या (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के शहर लाहौर के मीर टाउन इलाके में लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय (एलयूएमएस) की कर्मचारी और तीन बच्चों की ईसाई मां की मणि गुज्जर के नेतृत्व वाले संगठन ने हत्या कर दी। तीन बच्चों की ईसाई मां की हत्या तीन बच्चों की ईसाई मां की हत्या इस्लाम कबूल नहीं करने पर की गई। हमलावरों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया और हमले को हादसा दर्शाने की कोशिश की गई। इधर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। जबरन इस्लाम कबूल करा उसकी शादी अपहरणकर्ता से करा दी गई। चगाई में युवती को सुनाई मौत की सजा वहीं, चगाई में घटित एक अन्य घटना में स्थानीय पंचायत ने अवैध संबंध रखने के आरोप में युवती को मौत की सजा सुनाई और संलिप्त व्यक्ति को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान में अपराध में हो रही बढ़ोत्तरी पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार, आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान में अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश के नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों का सामान नहीं जुटा पा रहे हैं और भुखमरी बढ़ रही है। पाकिस्तान में भोजन के अभाव में लोग निराश हो रहे हैं। शैक्षिक संस्थानों में युवा तनाव और दुख के कारण ड्रग्स के आदी हो रहे हैं।

Edited By: Mohd Faisal