पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट पर BLF का आत्मघाती हमला, महिला ने पाक सैनिकों संग खुद को बम से उड़ाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान के चगाई में रविवार को भीषण बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह हमला चीन के एक प्रोजेक्ट पर हुआ, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। यह एक आत्मघाती हमला था, जिसे बलूच लिब्रेशन फ्रंट (BLF) की महिला ने अंजाम दिया था।

BLF ने फिदायीन हमला करने वाली महिला की जानकारी साझा की है। महिला सुसाइड बॉम्बर का नाम जरीना राफीक था, जिसने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ खुद को भी उड़ा लिया। हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक इसपर कोई बयान नहीं दिया है।