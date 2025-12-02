Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट पर BLF का आत्मघाती हमला, महिला ने पाक सैनिकों संग खुद को बम से उड़ाया

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान के चगाई में हुए एक आत्मघाती हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिब्रेशन फ्रंट (BLF) ने ली है। हमले में शामिल महिला आत्मघाती हमलावर जरीना राफीक ने खुद को पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उड़ा लिया। यह हमला चीन के कॉपर और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट पर हुआ था, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    चीनी प्रोजेक्ट पर आत्मघाती हमला करने वाली जरीना रफीक। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बलूचिस्तान के चगाई में रविवार को भीषण बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह हमला चीन के एक प्रोजेक्ट पर हुआ, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। यह एक आत्मघाती हमला था, जिसे बलूच लिब्रेशन फ्रंट (BLF) की महिला ने अंजाम दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BLF ने फिदायीन हमला करने वाली महिला की जानकारी साझा की है। महिला सुसाइड बॉम्बर का नाम जरीना राफीक था, जिसने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ खुद को भी उड़ा लिया। हालांकि, पाकिस्तान ने अभी तक इसपर कोई बयान नहीं दिया है।

    BLF Zareena Baloch

    आत्मघाती हमला करने वाली जरीना रफीक। फोटो - X

    चीनी प्रोजेक्ट पर हुआ हमला

    यह हमला चीन की कॉपर और गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट केंद्र पर हुआ। पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉप की यूनिट यहां तैनात थी। हालांकि, यह हमला इसलिए भी चर्चा है, क्योंकि BLF ने पहली बार इस तरह का आत्मघाती हमला किया है।

    बलूच लिब्रेशन आर्मी (BLA) की मजीद ब्रिगेट ने पहली बार आत्मघाती हमले को सफलापूर्वक अंजाम दिया है। इससे पहले यह विद्रोही गुट जाफर एक्सप्रेस को भी हाइजैक कर चुका है।

    BLF के प्रवक्ता ग्वाहराम बलूच के अनुसार,

    यह फिदायीन हमला हमारी साड्डो ऑपरेशन बटालियन (SOB) ने अंजाम दिया है। इस बटालियन का नाम कमांडर वाजा साडो उर्फ सदाथ मैरी के नाम पर रखा गया है।

    कई जगहों पर किया ब्लास्ट

    BLF ने 28-29 नवंबर को पाकिस्तान में 29 बड़े हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें 27 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। BLF के लड़ाकों ने गवादर में स्थित पाकिस्तानी सेना के कोस्ट गार्ड कैंप पर भी ग्रेनेड लॉन्च किया था। इस IED हमले में BLF ने खुफिया अधिकारियों को निशाना बनाया था। इसके अलावा BLA ने मस्तुंग शहर में स्थित पाकिस्तानी सेना के मेजर के घर पर भी हमला किया था।

     यह भी पढ़ें- पुतिन की भारत यात्रा से पहले सबसे बड़ी डील की तैयारी, भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी पर आज रूसी संसद में मतदान