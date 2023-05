इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के एक और नेता पर कसा शिकंजा, पंजाब के पूर्व गवर्नर हुए अरेस्ट

इस्लामाबाद, आईएएनएस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रर्दशन हुए। वहीं, अब उनकी गिरफ्तारी को पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पीटीआई के एक और नेता और पंजाब प्रांत के पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार यानि आज उमर सरफराज को उनके घर पर छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिष्ठान (एसीई) ने हिरासत में ले लिया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पीटीआई नेता हम्माद अजहर ने पुष्टि की कि चीमा को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा को कौन ले जा रहा है? कहां? किस आरोप में? वीडियो में कथित अधिकारियों को सामान्य कपड़े पहने चीमा के घर के अंदर दिखाया गया है।

3 hours ago..Former Governor Omer Sarfaraz Cheema being taken..by Who? Where? on What Charges? pic.twitter.com/eXsV8uPlDr