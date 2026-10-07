पाकिस्तान में लोन एप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में 40 गिरफ्तार, AI का करते थे इस्तेमाल

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एंटी साइबर-क्राइम एजेंसी ने पंजाब प्रांत में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। कॉल सेंटर में एआई का इस्तेमाल करके उन लोगों की अश्लील तस्वीरें बनाई जा रही थीं, जो लोन नहीं चुका पाए थे।

नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर आतिफ अमीर ने बताया कि लाहौर की जीसीपी हाउसिंग सोसाइटी में चल रहे इस कॉल सेंटर से कई इंस्टेंट लोन एप - गुरबत फंड, जहेज फंड, कैश एयर, क्रेडिट चेक और क्रेडिट सपोर्ट चलाए जा रहे थे।

अधिकारी के मुताबिक, जब ये एप लोगों के मोबाइल पर इंस्टाल किए जाते थे, तो ये उधार लेने वालों की फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते थे। अगर उधार लेने वाले समय पर लोन नहीं चुका पाते थे, तो कॉल सेंटर के कर्मचारी एआई टूल का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों में बदलाव करते थे और उन्हें अश्लील तस्वीरों में बदल देते थे।