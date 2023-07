पाकिस्तान: बलूचिस्तान में अलग-अलग जगहों पर घात लगाकर आतंकी हमले, 12 जवानों की मौत

Pakistan Terror Attack पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दो अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में कम से कम 12 सैनिकों की मौत हो गई है। इसके अलावा हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पाक जवानों ने कुछ आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया है। इस साल आतंकी हमले की वारदातें बढ़ी हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान: बलूचिस्तान में अलग-अलग जगहों पर घात लगाकर आतंकी हमले

HighLights पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमला हुआ है। इन हमलों में कम से कम 12 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। बीते साल के मुकाबले इस साल आतंकी वारदातों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में आतंकी सुरक्षाबलों को ही निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। अब बलूचिस्तान के सुई जिले में आतंकियों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया है। आतंकी हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। द न्यूज इंटरनेशनल ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के हवाले से बताया कि हथियारों से लैस आतंकियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। दो आतंकी भी हुए ढेर जानकारी के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी भी मारे गए हैं। बाकी आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। बयान में कहा गया कि सुरक्षाबल बलूचिस्तान और पाकिस्तान में शांति के दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए असरदार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आईएसपीआर ने बताया कि इससे पहले झोब में एक आतंकवादी हमले में कम से कम नौ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आतंकवादियों ने कथित तौर पर बुधवार तड़के चौकी पर हमला किया, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। शुरुआती में चार सैनिकों के मारे जाने की खबर थी, बाद में ये आंकड़ा 9 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में बढ़ी आतंकी गतिविधियां एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि इस साल के शुरुआती 6 महीनो में आतंकवादी गतिविधियां 79 प्रतिशत बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले छह महीनों के दौरान कम से कम 271 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 389 लोगों की जान चली गई और 656 लोग घायल हो गए। पिछले साल बेहतर थे हालात रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस बार की तुलना में पिछले साल स्थिति काफी ठीक थी। 2022 में पहली छमाही में 151 हमले हुए थे, जिसमें 293 लोगों की मौत और 487 लोग घायल हुए थे।

Edited By: Manish Negi