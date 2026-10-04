यूक्रेन ने रूस से 140 वर्ग किमी क्षेत्र कराया आजाद, जेलेंस्की का बड़ा दावा: हर महीने 42 हजार रूसी सैनिक हताहत

डिजिटल डेस्क, कीव। यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन विवाल्डी के तहत रूस से कब्जे वाले करीब 125 से 140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आजाद (डी-ऑक्युपाई) करा लिया है।

रॉयटर को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि आज तक लगभग 125-140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया जा चुका है। यह अभियान उत्तरी डोनेट्स्क क्षेत्र के लिमन दिशा में चल रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ है।

जेलेंस्की ने दावा किया कि पिछले दो-तीन महीनों में रूसी हताहतों की संख्या बढ़कर प्रति माह 42,000 हो गई है, जबकि साल की शुरुआत में यह आंकड़ा 30,000 से 32,000 के बीच था।

उन्होंने कहा कि सेना इस ऑपरेशन को एक साल पहले शुरू करना चाहती थी, लेकिन तैयारी पूरी न होने के कारण टाल दिया गया। भाग्य से हमने थोड़ा इंतजार किया और अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं तथा नुकसान भी कम हो रहा है।