    यूक्रेन गहरे राजनीतिक संकट में, जेलेंस्की के खास आंद्री यरमक ने दिया इस्तीफा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:57 AM (IST)

    यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीरजेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख आंद्री यरमक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी स्वयं जेलेंस्की ने दी है। यरमक ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को उनके आवास और अन्य ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया था।   

    जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख आंद्री यरमक ने पद से इस्तीफा दे दिया है (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, कीव। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख आंद्री यरमक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी स्वयं जेलेंस्की ने दी है। यरमक ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दिया है।

    शुक्रवार को उनके आवास और अन्य ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया था। एजेंसियों ने यरमक के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाकर भ्रष्टाचार के साक्ष्य ढूंढ़े हैं।

    यरमक का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि वह युद्धविराम के लिए हाल ही में अमेरिकी शांति योजना पर अमेरिका और यूरोपीय देशों से जिनेवा में हुई वार्ता करने वाले उच्चस्तरीय दल के प्रमुख थे। उस दल में जेलेंस्की के खास पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव भी शामिल थे। यरमक जेलेंस्की के पुराने मित्र हैं और 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के दौर से उनसे सक्रिय रूप से जुड़े हैं।

    अमेरिका की शांति योजना के मसौदे पर रूस ने सहमति जता दी है जबकि यूक्रेन ने शुरुआती असहमति के बाद अब सकारात्मक रुख दिखाया है। वैसे इस प्रस्ताव में ज्यादातर बातें रूस के हित वाली हैं। यरमक ने अपने आवास में तलाशी होने की पुष्टि की है और कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

    यह जांच नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो और एंटी करप्शन प्रोसीक्यूटर्स आफिस संयुक्त रूप से कर रहे हैं। दोनों एजेंसियां जिस मामले की जांच कर रही हैं वह 10 करोड़ डालर के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यह भ्रष्टाचार इस महीने के शुरू में सामने आया और इसमें जेलेंस्की के कई नजदीकी लोगों के संलिप्त होने की आशंका है।

    यूक्रेन गहरे राजनीतिक संकट में: रूस

    उधर मास्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेोलेंस्की के मुख्य सलाहकार के इस्तीफे से देश गहरे राजनीतिक संकट में पहुंच गया है।

    तास समाचार एजेंसी ने पेसकोव के हवाले से बताया कि कीव में ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार के स्कैंडलों द्वारा उत्पन्न गहरे राजनीतिक संकट को दर्शाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुझे नहीं लगता किइस समय किसी को यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि इसका अंत में क्या परिणाम होगा।