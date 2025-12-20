Language
    Year Ender 2025: पोप फ्रांसिस से लेकर चार्ली किर्क तक...इस साल इन मशहूर हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    साल 2025 में कई महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें पोप फ्रांसिस, जिन्होंने चर्च में कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई, आगा खान, इस्माइली मुसलमा ...और पढ़ें

    पोप फ्रांसिस। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने जा रहा है। इस कई महान हस्तियों ने दुनिया का अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में....

    पोप फ्रांसिस: पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। पोप फ्रांसिस ने चर्च में कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि "कट्टरता एक पाप है जो अक्सर पादरियों में आ जाता है"।

    आगा खान: आगा खान का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। आगा खान इस्माइली मुसलमानों के वंशानुगत आध्यात्मिक नेता थे।

    जेन गुडाल: जेन गुडाल का 91 साल की उम्र में निधन हुआ। जेन गुडाल एक वैश्विक कार्यकर्ता थीं जिन्होंने प्राइमेट्स के प्रति अपने बचपन के प्यार को पर्यावरण की रक्षा के लिए जीवन भर की खोज में बदल दिया।

    जिम लवेल: जिम लवेल का 97 साल की उम्र में निधन हुआ। जिम लवेल अपोलो 13 के कमांडर थे।

    रॉबर्ट रेडफोर्ड: रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 साल की उम्र में निधन हुआ। रॉबर्ट रेडफोर्ड एक हॉलीवुड अभिनेता थे जिन्होंने "द स्टिंग", "आउट ऑफ अफ्रीका" और "ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन" में अभिनय किया था।

    वैल किल्मर: वैल किल्मर का 65 साल की उम्र में निधन हुआ। वैल किल्मर एक अभिनेता थे जिन्होंने "टॉप गन" में आइसमैन, "द डोर्स" में जिम मॉरिसन और "बैटमैन फॉरएवर" में ब्रूस वेन की भूमिका निभाई थी।

    हल्क होगन: हल्क होगन का 71 साल की उम्र में निधन हुआ। हल्क होगन एक पेशेवर कुश्ती के खिलाड़ी थे जिन्होंने इस खेल को तमाशे से बदलकर अरबों डॉलर के पारिवारिक मनोरंजन में बदलने में मदद की।

    जियोर्जियो अरमानी: जियोर्जियो अरमानी का 91 साल की उम्र में निधन हुआ। जियोर्जियो अरमानी एक इटैलियन डिजाइनर थे जिन्होंने अपने ब्रांड को अरबों डॉलर की कंपनी बनाया।

    चार्ली किर्क: चार्ली किर्क का 31 साल की उम्र में निधन हुआ। चार्ली किर्क एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्हें युवा वोटर्स के बीच डोनल्ड ट्रंप का बेस बनाने का श्रेय दिया जाता है।

    वर्जीनिया गिफ्रे: वर्जीनिया गिफ्रे का 41 साल की उम्र में निधन हुआ। वर्जीनिया गिफ्रे ने दिवंगत सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन पर आरोप लगाया था।

    ये साल 2025 में दुनिया के अलविदा कहने वाले दुनिया के कुछ प्रमुख लोग हैं।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)


