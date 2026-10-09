नेपाल में बाढ़ से 1.66 अरब डॉलर का भारी नुकसान, विश्व बैंक ने जारी की रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से भौतिक परिसंपत्तियों को अनुमानित 1.66 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें बुनियादी ढांचे की हिस्सेदारी 83 प्रतिशत रही।

भौतिक क्षति का विश्व बैंक का अनुमान नेपाल सरकार के प्रारंभिक त्वरित क्षति एवं जरूरत आकलन (आरडीएनए) में बताए गए 1.81 अरब डालर के आंकड़े के करीब है।

आरडीएनए में भौतिक परिसंपत्तियों से इतर 883.32 मिलियन डॉलर के नुकसान का भी अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक, आपदा का कुल प्रभाव लगभग 2.7 अरब डॉलर रहा।

इस सप्ताह जारी नेपाल विकास अपडेट में शामिल विश्व बैंक के वैश्विक त्वरित आपदा-पश्चात क्षति आकलन (जीआरएडीई) के अनुसार, बुनियादी ढांचे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसकी क्षति 1.38 अरब डॉलर (83 प्रतिशत) आंकी गई।

विश्व बैंक के मुताबिक, नुकसान मुख्य रूप से कुछ इलाकों तक सीमित रहा और भौतिक क्षति का बड़ा हिस्सा मध्य नेपाल के तीन जिलों- रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में केंद्रित था।

भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा सुविधाओं, बिजली प्रसारण बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क को व्यापक नुकसान पहुंचा। (समाचार एजेंसी IANS के इनपुट के साथ)