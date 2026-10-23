वेस्ट बैंक में इजराइली सुरक्षा बलों की फायरिंग में दो फलस्तीनियों की मौत, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

डिजिटल डेस्क, हेब्रान। वेस्ट बैंक में शुक्रवार को इजरायली सैनिकों की फायरिंग में दो फलस्तीनी मारे गए। घटना में पांच लोग घायल हुए हैं।

इजरायली सेना ने कहा है कि मारे गए लोग बड़ा आतंकी हमला करने आए थे, इस दौरान हुई फायरिंग में वे मारे गए। घटना के बाद वेस्ट बैंक में दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है।

इजरायल में संसदीय चुनाव से चार दिन पहले हुई इस घटना के बाद सरकार ने फलस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। सेना ने कहा है कि उसने इजरायली लोगों पर होने वाले आतंकी हमले को विफल कर दिया है।