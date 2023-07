'हमें एक स्पष्ट संकेत की आवश्यकता है': जेलेंस्की ने यूक्रेन की NATO सदस्यता पर ठोस कदम उठाने की मांग की

जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा यूक्रेन गठबंधन में शामिल होने का हकदार है। हमें एक स्पष्ट संकेत की जरूरत है और इस संकेत की अभी जरूरत है। नाटो ने अभी भी कीव के शामिल होने पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है क्योंकि वहां युद्ध अभी भी जारी है। आज शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में कीव को लेकर चर्चा हो सकती है।

जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों से अपने देश की नाटो सदस्यता की संभावनाओं पर स्पष्ट संकेत देने का आग्रह किया।

Your browser does not support the audio element.

कीव, एएफपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को लिथुआनिया में एक प्रमुख गठबंधन शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पश्चिमी सहयोगियों से अपने देश की नाटो सदस्यता की संभावनाओं पर स्पष्ट संकेत मांगा। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "यूक्रेन गठबंधन में शामिल होने का हकदार है। जेलेंस्की ने कहा कि क्या अभी नहीं, क्योंकि अब वहां युद्ध है, लेकिन हमें एक स्पष्ट संकेत की जरूरत है और इस संकेत की अभी जरूरत है।" बता दें नाटो सहयोगी इस सप्ताह लिथुआनिया के विनियस में शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे और स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने और यूक्रेन में संघर्ष के मामले पर चर्चा करेंगे। खबर अपडेट की जा रही है.......

Edited By: Shashank Mishra