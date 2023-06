Viva Technology 2023: विवाटेक के संस्थापक बोले- भारत में विश्व की महाशक्तियों में से एक बनने की क्षमता

पेरिस, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सैन्य परेड बैस्टिल डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं।

इसी बीच फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने बुधवार को शुरू हुए यूरोप के सबसे बड़े स्टार्ट-अप और टेक्नोलॉजी इवेंट वीवा टेक्नोलॉजी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।

इवेंट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा,"वीवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप मेला है। इस साल इंडिया पवेलियन में हमारे पास 65 स्टार्टअप हैं, 21 भौतिक रूप से मौजूद हैं, 44 आभासी माध्यम से और हमारे पास 36 सत्र हैं। इसके जरिए हम वास्‍तव में तीन महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्‍यान दे रहे हैं।"

वहीं, उन्होंने आगे कहा,"एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटीकरण, लॉजिटिक्स विकास में हमारी सफलता है, जो दुनिया भर में अच्छी तरह से जाना जाता है और समाधान जो न केवल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया को प्रदान करता है, बल्कि कई ऐसे मुद्दों को संबोधित करने में भी है जो विकसित देशों का सामना करते हैं।

Viva Tech is Europe's largest digital technology and startup fair. This year in the India Pavilion we have 65 startups, 21 physically present, 44 by virtual means & we have 36 sessions. Through this, we are actually focusing on three very important areas. One is…

इस इवेंट में शामिल विवाटेक के संस्थापक और पब्लिसिस ग्रुप के अध्यक्ष मौरिस लेवी ने कहा, "भारत में कई कारणों से दुनिया की महाशक्तियों में से एक बनने की क्षमता है। भारत की संख्या ही जनसंख्या ही सबसे बड़ी ताकत है। यह उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की आबादी है। वे सृजन, आविष्कार, व्यवधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका (भारतीय लोगों) दिल बड़ा है।"

India has the potential to become one of the superpowers of the world for several reasons. The first is population. It is a population of entrepreneurs and innovators. They can create, invent, disrupt and the last, but not the least aspect is that they have a big…