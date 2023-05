स्पेन में आग का गोला बना F-18 फाइटर जेट, प्रशिक्षण के दौरान हुआ हादसा; देखें वीडियो

मैड्रिड, एजेंसी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से लगभग 300 किलोमीटर दूर जरागोजा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक F/A-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान में आग लग गई। एक वीडियो में, जो अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है, अमेरिका निर्मित एफ-18 हॉर्नेट फाइटर जेट तेजी से ऊंचाई से नीचे गिरता है और फिर उसमें विस्फोट होने के बाद आग लग जाती है।

स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, फाइटर जेट से निकाले गए पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है।

In Spain, an F-18 fighter crashed at the Zaragoza airbase. The pilot ejected from the jet. #Spain #F18 #crash #ZARAGOZA pic.twitter.com/gkpt3IZyeT