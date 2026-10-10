अमेरिका: जॉर्जिया में घर में घुसकर पांच लोगों को गोलियों से भूना, इलाके में दहशत

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां डगलस शहर में एक रिहायशी मकान के भीतर अंधाधुंध गोलीबारी में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

डगलस पुलिस विभाग ने शनिवार को जानकारी दी कि पुलिस को शुक्रवार देर रात गोलियों की आवाज सुनने और फायरिंग की सूचना मिली थी। खून से लथपथ मिले पांच लोग मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घर के अंदर का नजारा बेहद डरावना था, जहां पांच लोग खून से लथपथ पड़े थे।पुलिस ने बताया कि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए सभी पांचों लोगों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।