अब इस देश में घुसेगी अमेरिकी आर्मी? राष्ट्रपति ने ट्रंप को दी गुरिल्ला युद्ध की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई के बाद अब कोलंबिया और अमेरिका के रिश्तों में भी जबरदस्त तनाव दिख रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावों पेट्रो ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा," आओ मुझे पकड़ लो, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं।"

पेट्रो के इस बयान से लैटिन अमेरिका में सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अमेरिका की वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो देश के किसान हथियार उठा सकते हैं और पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो सकता है।

' जैगुआर की तरह फूट पड़ेगा जनता का गुस्सा ' पेट्रो ने कहा कि अगर अमेरिका ने उस राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जिसे देश की बड़ी आबादी प्यार और सम्मान देती है, तो जनता का गुस्सा जैगुआर की तरह फूट पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 1990 के दशक में हथियार छोड़ दिए थे, लेकिन देश की रक्षा के लिए वे दोबारा हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।

गुस्तावों पेट्रो खुद पहले एक वामपंथी गुरिल्ला रहे हैं और बाद में राजनीति में आए। उनके बयान को इसी पृष्ठभूमि में बेहद गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है, जो अमेरिका में कोकीन बेचता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना उन्हें ठीक लगता है, जिससे विवाद और गहरा गया।

कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि देश अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में बातचीत और सहयोग का पक्षधर है। हालांकि, उसने साफ कहा कि किसी भी तरह की धमकी या बल प्रयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि अक्टूबर में ट्रंप ने पेट्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर अवैध ड्रग कारोबार से जुड़े होने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे। बता दें, कोलंबिया दुनिया में कोकीन उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। कोका की खेती मुख्य रूप से कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में होती है।

मदुरो ने भी ट्रंप को दी थी चुनौती इससे पहले अगस्त में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने भी ट्रंप को 'आओ और मुझे पकड़ लो' की चुनौती दी थी। रविवार को व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मदुरो के पुराने बयान और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी फुटेज दिखाई गई। वीडियो में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान भी शामिल था, जिसमें उन्होंने कहा कि मदुरो ने अपनी सीमा पार कर दी थी।