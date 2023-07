पांच-दस सेकेंड तक असामान्य रूप से छूना छेड़खानी नहीं: इटली कोर्ट

इटली की एक अदालत ने रोम हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को यौन हमले के आरोप से बरी करते हुए कहा कि लगभग पांच-दस सेकेंड तक असामान्य रूप से छूने को छेड़खानी नहीं माना जा सकता। इटली के लोग अब इंटरनेट मीडिया पर इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। स्कूल कर्मचारी ने अप्रैल 2022 में 17 वर्षीया छात्रा को जबरन छुआ था।

पांच-दस सेकेंड तक असामान्य रूप से छूना छेड़खानी नहीं

रोम, एपी। इटली की एक अदालत ने रोम हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को यौन हमले के आरोप से बरी करते हुए कहा कि लगभग पांच-दस सेकेंड तक असामान्य रूप से छूने को छेड़खानी नहीं माना जा सकता। इटली के लोग अब इंटरनेट मीडिया पर इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। स्कूल कर्मचारी ने अप्रैल 2022 में 17 वर्षीया छात्रा को जबरन छुआ था। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्कूल की सीढि़यों पर चढ़ते समय पीछे से आकर आरोपित ने उसके अंडरगारमेंट में हाथ डाल दिया। उसके बाद आरोपित ने उसे ऊपर उठा लिया। आरोपित ने कोर्ट में छात्रा को छूने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने दावा किया कि यह एक मजाक था।रोम की अदालत ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में कहा कि कुछ ही सेकेंड तक असामान्य रूप से छुआ गया और यह यौन उत्पीड़न गतिविधि नहीं थी। यह कुछ क्षणों के लिए था और आरोपित ने दलील दी है कि यह एक मजाक था। भले ही ऐसा करना अनुचित था फिर भी दलील संतुष्ट करने योग्य है। छेड़खानी पर कोर्ट के फैसले से इटली में बवाल, विश्व भर में निंदा रोम की अदालत के छेड़खानी से संबंधित मामले में दिए गए फैसले से इटली में बवाल मचा हुआ है। इटली में लोग इंटरनेट मीडिया पर आलोचना कर रहे हैं और दूसरे देशों में भी इस फैसले की ¨नदा हो रही है। 1999 में इसी कोर्ट का दुष्कर्म पर फैसला विश्व में हंसी का पात्र बना था और इटली की महिला वकीलों ने जींस पहनकर संसद तक प्रदर्शन किया था। इस बार कोर्ट ने रोम हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप से बरी करते हुए कहा कि लगभग पांच-दस सेकेंड तक असामान्य रूप से छूने को छेड़खानी नहीं माना जा सकता। 17 वर्षीया छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्कूल कर्मचारी ने अप्रैल 2022 में सीढि़यों पर चढ़ते समय उसे जबरन छुआ था। अंडरगारमेंट में हाथ डालने के बाद आरोपित ने उसे ऊपर उठा लिया। छूने की बात स्वीकार करते हुए आरोपित ने दलील दी कि यह एक मजाक था। कोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में आरोपित की इस दलील को संतुष्ट करने योग्य माना।

