रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन में नष्ट की 1.5 करोड़ किताबें, पब्लिशिंग इंडस्ट्री को 4 करोड़ डॉलर की चपत
रूस के हमलों ने यूक्रेन की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, जिसमें डेढ़ करोड़ पुस्तकें नष्ट ...और पढ़ें
HighLights
रूसी हमलों में यूक्रेन की डेढ़ करोड़ पुस्तकें नष्ट हुईं।
'रानोक पब्लिशिंग' गोदाम पर ड्रोन हमला, लाखों किताबें खाक।
यूक्रेनी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को भारी क्षति।
डिजिटल डेस्क, कीव। रूस ने यूक्रेन की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। पब्लिशिंग (प्रकाशन) और लाजिस्टिक्स केंद्रों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में डेढ़ करोड़ पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। अ
गस्त में रूस का ड्रोन गोदाम से टकराया था। कुछ ही मिनटों में, दूसरा ड्रोन इमारत से टकराया। आग लगभग एक हफ्ते जलती रही।
तब तक अंदर का लगभग सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ड्रोन से जिस गोदाम को निशाना बनाया गया, वह 'रानोक पब्लिशिंग' का था, जो यूक्रेन में बच्चों की किताबें छापने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
पब्लिशिंग हाउस के सीईओ विक्टर क्रुग्लोव ने कहा, यह बहुत बड़ी तबाही है। जब यह घटना हुई, तो वे लगभग 50 कर्मचारियों के साथ गोदाम में काम कर रहे थे। रूस को लगता है कि किताबें उनके लिए सैन्य उपकरणों से अधिक खतरनाक हैं। वे जान-बूझकर यूक्रेनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं।
गोदाम में मौजूद सभी 80 लाख किताबें नष्ट हो गईं, जिनमें छह लाख 20 हजार पाठ्यपुस्तकें शामिल थीं।
यह एकमात्र हमला नहीं था
यूक्रेनी पब्लिशिंग एसोसिएशन के सीईओ आर्टेम बिडेनको ने बताया कि हाल के महीनों में रूसी हमले में 1.5 करोड़ नई किताबें नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के संस्कृति मंत्रालय का अनुमान है कि रूसी हमलों से यूक्रेन के पुस्तक उद्योग को लगभग चार करोड़ डालर का नुकसान हुआ है।