'बातचीत के लिए अमेरिका जा रही टीम', खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध; क्या बोले जेलेंस्की?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के बातचीत करने वालों की एक टीम शनिवार को वॉशिंगटन के युद्ध खत्म करने के प्लान पर बातचीत के लिए अमेरिका जा रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और यूक्रेनी डेलीगेशन के हेड रुस्तम उमरोव, टीम के साथ पहले ही अमेरिका के रास्ते में हैं।"

रूस के कब्जे को मान्यता दे सकते हैं ट्रंप

वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनल्ड ट्रंप क्रेमलिन की शांति समझौते की मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए क्रीमिया और दूसरे कब्जे वाले इलाकों पर रूस के गैर-कानूनी कब्जे को मान्यता दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को मॉस्को भेजा है ताकि शांति समझौते के बदले व्लादिमीर पुतिन को कब्जे वाले इलाकों को अमेरिका की मान्यता देने का ऑफर दिया जा सके।