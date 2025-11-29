'बातचीत के लिए अमेरिका जा रही टीम', खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध; क्या बोले जेलेंस्की?

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उनकी टीम अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने की योजना पर बात करने जा रही है। रुस्तम उमरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन के लिए रवाना हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता दे सकता है। वहीं, पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना अंतिम यूक्रेनी के मरने तक लड़ेगी। 

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के बातचीत करने वालों की एक टीम शनिवार को वॉशिंगटन के युद्ध खत्म करने के प्लान पर बातचीत के लिए अमेरिका जा रही है।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और यूक्रेनी डेलीगेशन के हेड रुस्तम उमरोव, टीम के साथ पहले ही अमेरिका के रास्ते में हैं।"

    रूस के कब्जे को मान्यता दे सकते हैं ट्रंप

    वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक, डोनल्ड ट्रंप क्रेमलिन की शांति समझौते की मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए क्रीमिया और दूसरे कब्जे वाले इलाकों पर रूस के गैर-कानूनी कब्जे को मान्यता दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को मॉस्को भेजा है ताकि शांति समझौते के बदले व्लादिमीर पुतिन को कब्जे वाले इलाकों को अमेरिका की मान्यता देने का ऑफर दिया जा सके।

    अपनी मांगों को लेकर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं

    रूस ने यूक्रेन में अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए एक डील की अपनी मांगों पर पीछे हटने से मना कर दिया है। गुरुवार को पुतिन ने कहा कि उनकी सेना “जब तक आखिरी यूक्रेनी मर नहीं जाता” लड़ती रहेगी। यह डरावनी टिप्पणी थी जिससे पता चलता है कि मॉस्को शांति प्रक्रिया में शामिल होने में हिचकिचा रहा है।

    पुतिन ने गुरुवार को कहा कि जब रूसी अधिकारी अगले हफ्ते विटकॉफ से बात करेंगे तो क्रीमिया और डोनबास को रूसी के तौर पर वॉशिंगटन की कानूनी मान्यता पर ध्यान दिया जाएगा।

