Russia Ukraine War: रूस ने लगातार दूसरे दिन ओडेसा बंदरगाह पर किए हवाई हमले, यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान

रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पुल पर हमले के बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेनी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके ओडेसा बंदरगाह पर लगातार दूसरी रात हवाई हमले किए हैं। इससे पहले रूस ने मंगलवार को यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला किया था। ओडेसा व माइकोलेव को निशाना बनाया था।

Russia Ukraine War: रूस ने लगातार दूसरे दिन ओडेसा बंदरगाह पर किए हवाई हमले (फाइल फोटो)

ओडेसा के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियां बुधवार तड़के ओडेसा के दक्षिणी बंदरगाह पर लगातार दूसरी रात को रूस द्वारा किए गए हमले को विफल करने में लगी हुई है। इससे पहले रूस ने मंगलवार को यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला किया था। रूस ने ओडेसा व माइकोलेव को निशाना बनाया था। रूस पर यूक्रेन का हमला रहा विफल दरअसल, रूस के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जवाबी कार्रवाई शुरू करने के छह सप्ताह बाद अब रूस भी जमीनी स्तर पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। हालांकि, मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन का हमला विफल रहा है। रूस और यूक्रेन ने किया अपनी-अपनी बढ़त का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसकी सेना उत्तरपूर्वी खार्किव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कुपियांस्क की दिशा में 2 किमी (1.2 मील) तक आगे बढ़ गई है। वहीं, यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने पूर्व में बखमुत के पास नई बढ़त हासिल की है। रूस ने मंगलवार को किया था दो शहरों पर हमला बता दें कि एक दिन पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यूक्रेन के दो शहरों को निशाना बनाया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी नौसेना के हेडक्वार्टर ओडेसा और काला सागर स्थित समुद्री बंदरगाह माइकोलेव पर हमला किया गया। रूस ने कहा कि यूक्रेन का पुल पर हमला करना एक आतंकी कृत्य है जिसके जवाब में समुद्र आधारित हथियारों का इस्तेमाल किया गया।

