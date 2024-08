'रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें', जेलेंस्की बोले- यह हमला घिनौना

यूक्रेन के नेता ने दावा किया कि 'कुछ लोग मारे गए' और दर्जनों लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि रूसी हमले ने यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को 'काफी नुकसान' पहुंचाया। जेलेंस्की ने कहा, 'अधिकांश पिछले रूसी हमलों की तरह, यह हमला भी उतना ही घिनौना था, जिसमें महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हमारे अधिकांश क्षेत्र -खार्किव और कीव से लेकर ओडेसा और हमारे पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।

Currently, across the country, efforts are underway to eliminate the consequences of the Russian strike. This was one of the largest attacks – a combined strike, involving over a hundred missiles of various types and around a hundred “Shaheds.” Like most Russian strikes before,… pic.twitter.com/0qNTGR98rR