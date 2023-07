यूक्रेन को NATO के साथ संबंधों में ईमानदारी की जरूरत: नाटो शिखर सम्मेलन से पहले बोले जेलेंस्की

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमें अपने संबंधों में ईमानदारी की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह समय गठबंधन के साहत और ताकत को प्रदर्शित करने का है। दरअसल जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की भविष्य की सदस्यता के विषय पर ध्यान दिया जाए। बता दें कि अगले सप्ताह लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (फोटो: एपी)

प्राग, एजेंसी। कीव उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के साथ संबंधों में ईमानदारी चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेट्र पावेल की मौजूदगी में यह टिप्पणी की। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह टिप्पणी ऐसे मौके पर की है जब अगले सप्ताह लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। क्या कुछ बोले जेलेंस्की? जेलेंस्की ने कहा कि हमें अपने संबंधों में ईमानदारी की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह समय गठबंधन के साहत और ताकत को प्रदर्शित करने का है। दरअसल, जेलेंस्की चाहते हैं कि ऐसे संकेत दिए जाएं कि युद्ध समाप्ति पर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन और रूस के बीच 16 महीने से भी ज्यादा वक्त से युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों देश पीछे हटने को राजी नहीं है और सैन्य बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से अपनी-अपनी रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच, त्वीव में मिसाइल हमले की वजह से आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। ल्वीव में चार की मौत यूक्रेन के ल्वीव में रूसी मिसाइल हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि अन्य 30 लोगों के घायल होने की सूचना है। कीव प्रशासन ने यह टिप्पणी की। हालांकि, मॉस्को का कहना है कि निर्धारित लक्ष्यों को ही निशाना बनाया गया है।

