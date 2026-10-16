रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, दो लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। यूक्रेन के हमलों में रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में दो लोगों की मौत हो गई है। रूस के द्वारा नियुक्त गवर्नर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के रूस-नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों के कारण दो नागरिकों की मौत हो गई है। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

युद्ध की शुरुआत से रूस के नियंत्रण में लुहांस्क क्षेत्र शुरुआत से ही रूस के नियंत्रण में है। फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इस इलाके में अक्सर सैन्य झड़प होती रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस के नियंत्रण वाले इलाके रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर तब जब दोनों पक्षों के बीच लगातार सैन्य अभियान और हमले चल रहे हैं।