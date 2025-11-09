Language
    फिलीपींस में फिर तबाही मचाएगा तूफान, 10 लाख लोगों को होना पड़ा विस्थापित; एक की मौत

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    फिलीपींस में फंग-वोंग तूफान के आने से पहले ही बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। लगभग दस लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, तूफान ऑरोरा प्रांत में दस्तक देगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, स्कूल और दफ्तर बंद हैं, और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।

    एक हफ्ते पहले ही फिलीपींस में कालमेगी तूफान ने तबाही मचाई थी (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान फंग-वोंग के आने से पहले ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इस तूफान के कारण क्षेत्र से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। अभी करीब एक हफ्ते पहले ही फिलीपींस में कालमेगी तूफान ने तबाही मचाई थी, जिसमें 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।

    मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तूफान फंग-वोंग रात 8 से 11 बजे के बीच ऑरोरा प्रांत में दस्तक देगा। इससे पूरे इलाके में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की संभावना है। तूफान आने के पहले से ही क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। रविवार और मलबे और गिरे हुए पेड़ों के नीचे से 64 साल की एक महिला का शव निकाला गया।

    रात में तूफान आने से डरे लोग

    ऑरोरा प्रांत में लोगों ने अपने घरों को स्टील की चादरों और लकड़ी के तख्तो से ढक दिया है। लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तूफान रात में पहुंचने वाला है। इससे उन्हें अपने बचाव में समस्या आ रही है। फिलीपींस में कई जगहों पर स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

    तूफान के मद्देनजर लगभग 300 फ्लाइट्स भी रद कर दी गई हैं। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शहर का एक चर्च बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। दक्षिणी लूज़ोन के बिकोल क्षेत्र में भी बाढ़ की सूचना है। पूरे फिलीपींस में करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।