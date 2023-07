Fire Broke In Mexico: पेमेक्स ऑयल प्लेटफॉर्म में आग लगने से दो की मौत, एक लापता

मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मैक्सिकन राज्य तेल कंपनी पेमेक्स द्वारा संचालित एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य लापता हो गया। इसकी जानकारी कंपनी ने शुक्रवार को दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसमें पेमेक्स की पाइपलाइनों में आग लगी हुई है।

पेमेक्स ऑयल प्लेटफॉर्म में आग लगने से दो की मौत, एक लापता

मेक्सिको सिटी, एजेंसी। मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित मैक्सिकन राज्य तेल कंपनी पेमेक्स द्वारा संचालित एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य लापता हो गया। इसकी जानकारी कंपनी ने शुक्रवार को दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसमें पेमेक्स की पाइपलाइनों में आग लगी हुई है। यह प्लेटफ़ॉर्म कंपनी के कैंटरेल फ़ील्ड में संचालित होता है, जो कभी दुनिया के सबसे अधिक उत्पादकों में से एक था। इससे पहले दिन में, पेमेक्स ने कहा कि आग में 6 लोग घायल हो गए थे, जिसके बारे में उसने कहा था कि यह आग नोहोच-ए प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई और फिर एक कंप्रेशन प्लेटफॉर्म तक फैल गई। शुक्रवार शाम को यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि हताहत छह घायलों में से थे या नहीं। बाद में शुक्रवार को कंपनी ने कहा कि आग के कारण तेल उत्पादन पर "काफी हद तक प्रभाव" पड़ा है। पेमेक्स ने उत्पादन पर प्रभाव के बारे में अधिक विवरण नहीं दिया। कंपनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे तकनीशियन पाइपलाइनों की मरम्मत, इंटरकनेक्शन और इसे बहाल करने के अन्य कार्य कर रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑक्टेवियो रोमेरो ने कंपनी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रभाव का उल्लेख किया। शुक्रवार सुबह पेमेक्स ने अपने एक बयान में कहा कि विशाल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे 328 लोगों में से 321 को सफलतापूर्वक निकाला गया था। पिछले एक दशक में, कैंटरेल ने अपने कच्चे तेल के उत्पादन में काफी गिरावट देखी है। लेकिन कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, यह अभी भी प्रतिदिन लगभग 170,000 बैरल के लिए जिम्मेदार है। मैक्सिकन तेल उत्पादन का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी खाड़ी में कैम्पेचे की खाड़ी के आसपास के उथले पानी के क्षेत्रों से आता है, जहां पेमेक्स को हाल के वर्षों में कई औद्योगिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

Edited By: Versha Singh