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कजाकिस्तान में सैन्य अभियान के दौरान हादसा, समुद्र में बह गए 17 सैनिक; 12 की मौत

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:17 AM (IST)

कजाकिस्तान में नौसेना अभ्यास के दौरान अचानक खराब मौसम के कारण समुद्र में बह जाने से 12 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई।

HighLights

  1. कजाकिस्तान में नौसेना अभ्यास के दौरान हादसा।

  2. समुद्र में बहने से 12 सैन्यकर्मियों की मौत।

  3. राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया।

डिजिटल डेस्क, अस्ताना। कजाकिस्तान में 12 सैन्यकर्मियों की समुद्र में बह जाने से मौत हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह दुर्घटना नौसेना के प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हुई।

कजाकिस्तान में बह गए 12 सैन्यकर्मी

सरकार ने टेलीग्राम पर बताया कि सैनिक पश्चिमी मैंगिस्टाऊ इलाके में युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और हवाएं तेज हो गईं।

इस कारण 17 सैनिक समुद्र में बह गए। उनमें से 12 की मौत हो गई और तीन को बचा लिया गया। बाकी दो जवानों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने शुक्रवार को राष्ट्रशोक दिवस घोषित किया है।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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