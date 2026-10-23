तुर्किए: खदान में ब्लास्ट होने से दो लोगों की मौत, पांच घायल

डिजिटल डेस्क, अंकारा। उत्तरी तुर्किए में शुक्रवार को खदान में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और पांच घायल हैं। अंदर फंसे एक मजदूर तक पहुंचने की कोशिश में बचावकर्मी जुटे हैं। मेडिकल टीमें और बचावकर्मी मोर्चे पर डटे हैं।

अधिकारी ने बताया कि तुर्किए में खदान में विस्फोट होने की वजह से वहां काम कर रहे दो मजूदरों की मौत हो गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे पांच अन्य मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है।

अंदर फंसे मजदूर को बचाने की कोशिश जारी उन्होंने बताया कि हादसे की वजह से एक मजूदर अंदर ही फंस गया है। बचावकर्मी उस मजदूर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। खदान में विस्फोट के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसलिए राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है।

विस्फोट की वजह साफ नहीं विस्फोट के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ब्लैक सी के तटीय प्रांत ज़ोंगुलदाक के किलिमली शहर में ये हादसा हुआ है। घटनास्थल पर मेडिकल टीमें और बचावकर्मी जुटे हुए हैं। गवर्नर ने बताया दो मजदूरों की हालत नाजुक जोंगुलदाक के गवर्नर उस्मान हासिबेक्तासोग्लू ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घायल मजदूरों में से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि एक अन्य घायल को इलाज के लिए राजधानी अंकारा के अस्पताल ले जाया जा रहा है।