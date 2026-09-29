तुर्किये में राष्ट्रपति एर्दोगन को 'तानाशाह' कहना पड़ा भारी, स्टैंड-अप कॉमेडियन को 19 महीने की जेल की सजा

डिजिटल डेस्क, इस्तांबुल। तुर्किये की एक अदालत ने धार्मिक मान्यताओं और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का अपमान करने वाले कॉमेडियन को सोमवार को 19 महीने से अधिक की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, अपील लंबित रहने तक उसे रिहा कर दिया गया।

डेनिज गोक्तास को तीन जुलाई से जेल में रखा गया था, जब उसके शो के कुछ क्लिप आनलाइन वायरल हुए थे, जिनमें एर्दोगन को तानाशाह कहा गया था। सोमवार को उसे राष्ट्रपति और धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने का दोषी ठहराया गया और 19 महीने और 10 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। इस्तांबुल की अदालत में अपना बचाव करते हुए कॉमेडियन ने कहा कि वह अपने उस मजाक पर कायम हैं।