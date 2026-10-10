ट्रंप और पुतिन के बीच डीजल समझौते के बाद यूक्रेन में रूस का भीषण हवाई हमला, 8 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, कीव। यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र में हुए भीषण रूसी हवाई हमलों में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं। स्थानीय रक्षा परिषद के सह-अध्यक्ष इवान फेडोरोव के अनुसार, शनिवार को रिहायशी इमारतों पर रूसी हवाई बम गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें 16 अन्य लोग घायल हो गए।

पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साढ़े चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रूस की ओर से बमबारी तेज है; पिछले चार दिनों में ही यूक्रेन में 55 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा रूस के साथ एक बड़े डीजल आयात समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ है। इस फैसले ने रूस पर सालों से चले आ रहे अमेरिकी कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के रूख को पूरी तरह बदलकर रख दिया है।

ट्रंप का चौंकाने वाला कदम अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ईंधन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के उद्देश्य से ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ट्रंप ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान यह समझौता तय हुआ।

समझौते के तहत रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की आपूर्ति करेगा, जिसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और जल्द ही 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल भेजा जाएगा। इसके बाद कम समय में और 30 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी।

ट्रंप का यह फैसला उनके द्वारा पिछले महीने ही हस्ताक्षरित उस व्यापक रूस-विरोधी प्रतिबंध कानून के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मकसद यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के तेल और गैस राजस्व को रोकना था। समझौते की जेलेंस्की ने की निंदा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस समझौते की कड़ी निंदा करते हुए इसे मजबूत सहयोगियों द्वारा लिया गया एक कमजोर फैसला बताया। ऑनलाइन पोस्ट में जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अमेरिकी का यह कदम रूस को और अधिक आंतक फैलाने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, इससे रूस को फायदा होता है, उसे और लोगों को मारने, युद्ध को लंबा खींचने और अमेरिका के प्रति और कम सम्मान दिखाने का मौका मिलता है। यह घोषणा तब हुई जब ट्र्ंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर मियामी में यूक्रेनी प्रतिनिधियों के साथ शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। जेलेंस्की ने निराशा जताते हुए कहा कि बातचीत में शामिल उनकी टीम का इस्तेमाल सिर्फ एक दिखावे के तौर पर किया जा रहा है, जो कि सहयोगियों के बीच उचित व्यवहार नहीं है।