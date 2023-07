क्या क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुआ हमला? वाहनों के आने-जाने पर लगी रोक

क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। क्रीमिया के गवर्नर ने सोमवार तड़के पुल को बंद करने की घोषणा की। यह फैसला विस्फोटों की खबरों के बीच लिया गया है। एक हेलीकॉप्टर पुल में लगी आग को बुझाने के लिए पानी गिराता हुआ नजर आया। इससे पहले अक्टूबर में बम हमले से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था।

क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाे पुल पर लगी आग को बुझाता हेलीकॉप्टर (फोटो- एपी)

तेलिन (एस्टोनिया) एपी। विस्फोटों की खबरों के बीच क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले प्रमुख पुल पर यातायात रोक दिया गया है। क्रीमिया, जिसे 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, के गवर्नर ने सोमवार तड़के पुल को बंद करने की घोषणा की, लेकिन इसका कारण नहीं बताया। हालांकि, पुल पर आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है। 19 किमी लंबा है पुल समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने सुबह होने से पहले विस्फोटों की आवाज़ सुनी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। 2018 में खोला गया 19 किलोमीटर (12 मील) लंबा पुल रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप को जोड़ता है। अक्टूबर में क्षतिग्रस्त हुआ था पुल केर्च जलडमरूमध्य तक फैला पुल अक्टूबर में एक ट्रक बम से क्षतिग्रस्त हो गया था और पूर्ण सेवा शुरू करने से पहले कई महीनों तक इसकी मरम्मत की गई। यह पुल सड़क और रेल दोनों यातायात को संचालित करता है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति धमनी है।

