स्विट्जरलैंड में बवंडर ने मचाई भारी तबाही, क्रेन गिरने से एक व्यक्ति की मौत; कई इमारत क्षतिग्रस्त

बर्न, एएफपी। स्विट्जरलैंड में बवंडर ने भारी तबाही मचाई है। इसके कारण उत्तर-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के एक शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। बवंडर के कारण देश में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घालय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि तूफान ने उत्तर-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के न्यूचैटेल में ला चाक्स-डी-फोंड्स शहर को सबसे अधिक प्रभावित किया है।

न्यूचैटेल पुलिस ने कहा कि बवंडर के कारण रेलवे स्टेशन के पास क्रेन के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। मालूम हो कि तूफान काफी तेजी से गुजर गया। हालांकि, तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। तुफान के कारण बड़े पैमाने पर वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई जगहों पर इमारतें टूट गईं और फर्नीचर उड़ गया।

One person died and several were injured in northwestern Switzerland after a "likely tornado" caused significant damage in a city in the mountains, officials said, reports AFP