मीडिया फंडिंग में बदलाव के खिलाफ प्राग में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, मसौदा वापस लेने की मांग

डिजिटल डेस्क, प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में रविवार को हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिश की सरकार की सरकारी रेडियो और टेलीविजन के वित्तपोषण में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया और मसौदा वापस लेने की मांग की।

ऐतिहासिक ओल्ड टाउन स्क्वायर में भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई लोगों को आसपास की सड़कों पर जुटना पड़ा। विरोध की वजह संसद के निचले सदन में मसौदे पर जल्दबाजी में चर्चा और तड़के 4:36 बजे हुई मतदान प्रक्रिया भी रही।

क्या है प्रस्ताव? प्रदर्शनकारी संगठन ‘मिलियन मोमेंट्स फार डेमोक्रेसी’ के प्रमुख आयोजक मिकुलाश मिनार ने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रस्ताव के तहत लोगों और कारोबारों से लिया जाने वाला नियमित शुल्क खत्म कर सार्वजनिक प्रसारकों को सरकारी बजट से धन देने की योजना है। इससे उन्हें मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब 15 प्रतिशत कम राशि मिलने की आशंका है।