Israel: न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, अगले सप्ताह होना है मतदान

तेल अवीव, एएनआई। इजरायल में विवादास्पद न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ हजारों लोगों ने तेल अवीव और यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन किया। देश में न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई, जिस पर अगले सप्ताह की शुरुआत में अंतिम मतदान होना है। समाचार एजेंसी एएनआई ने टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार के हवाले से यह जानकारी दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कई दिनों के मार्च के बाद नेसेट के पास एक टेंट सिटी स्थापित की। मालूम हो कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने देश के न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रस्ताव लाई है, जिसके कारण देश दो घड़ो में बंट गया है और यह इजराइल के इतिहास में सबसे बड़े विरोध आंदोलनों में से एक को जन्म दिया है।

Tens of thousands of Israeli protesters rallied in Tel Aviv and near parliament in Jerusalem, intensifying action against a controversial judicial reform bill that faces a final vote early next week, reports AFP