मिस्त्र की सभ्यता दर्शाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला, पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा

एपी, काहिरा। मिस्त्र में शनिवार को दो दशकों से बन रहे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य देश के पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना है।

काहिरा के ठीक बाहर गीजा पिरामिड के पास स्थित यह म्यूजियम किसी एक सभ्यता को समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इसमें प्राचीन मिस्त्र के जीवन का विवरण देने वाली 50,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। म्यूजियम चार नवंबर से जनता के लिए खुलेगा।