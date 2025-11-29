द अनसेंट प्रोजेक्ट: 50 लाख अनकहे मैसेजों का दुनिया का सबसे बड़ा आर्काइव, मन हल्का करने का अनूठा तरीका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां लोग अपने दिल की सबसे गहरी बात बिना किसी डर और पहचान के लिख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ‘द अनसेंट प्रोजेक्ट’, जिसमें अब तक 50 लाख से ज्यादा अनकहे और न भेजे गए संदेश जमा हो चुके हैं। यह आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इमोशनल आर्काइव बन गया है

इस प्लेटफॉर्म पर लोग ऐसे मैसेज लिखते हैं, जिन्हें वे असल जिंदगी में किसी को भेज नहीं पाते- कभी डर से, कभी हिचक से और कभी इसलिए कि बात कही तो शायद रिश्ता बदल जाए। इन संदेशों में प्यार, गुस्सा, दुख, पछतावा और टूटे रिश्तों की आवाज साफ दिखती है।

किसने की थी इसकी शुरुआत ? 2015 में अमेरिकी विजुअल आर्टिस्ट रोरा ब्लू ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा था, "अगर आप अपने पहले प्यार को एक मैसेज भेज सकते, तो क्या भेजते?"

सैकड़ों जवाब आए, और ज्यादातर लोगों ने लिखा कि वे यह बातें कभी कह नहीं पाए। यहीं से रोरा को यह प्रोजेक्ट बनाने का विचार आया। प्रोजेक्ट की खास बात हर मैसेज एक रंग के साथ सबमिट किया जाता है।

किसी के लिए लाल रंग प्यार का है।

किसी के लिए नीला यादों का।

किसी के लिए पीला उम्मीद का। इन रंगों की वजह से यह प्रोजेक्ट सिर्फ मैसेजों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का एक विजुअल कैनवास बन गया है। यहां न लॉगिन की जरूरत है, न नाम या ईमेल की। जो लिखना है, बस जाकर लिख सकते हैं।

2024-25 में एक्सपर्ट्स ने इस प्लेटफॉर्म पर जमा 2015 से 2024 तक के लाखों मैसेजों का विश्लेषण किया। इसमें एक बड़ा पैटर्न सामने आया कि अधिकतर अनसेंट मैसेज डर की वजह से लिखे जाते हैं। क्या है डर ? कहीं सामने वाला टूटा न जाए।

कहीं रिश्ता खराब न हो जाए।

कहीं जवाब न आए।

कहीं बात गलत न समझ ली जाए। विशेषज्ञों ने इसे डर से जन्मी चुप्पी बताया, जो दुनिया भर में लोगों की भावनाओं में एक जैसी बेचैनी दिखाती है।