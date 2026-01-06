फेक न्यूज को लेकर ये देश है काफी सजग, प्री-स्कूल से ही शुरू हो जाती है लड़ाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिनलैंड फेक न्यूज को लेकर काफी सजग है। यहां प्री-स्कूल से ही फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। दशकों से इस नार्डिक देश में महज तीन वर्ष की उम्र से ही बच्चों को गलत सूचनाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है।

इनके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें मीडिया का विश्लेषण और गलत सूचनाओं को पहचानने समेत मीडिया साक्षरता शामिल है। शिक्षकों को सौंपा गया ये काम यह पाठ्यक्रम मजबूत एंटी-मिसइन्फार्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद फिनलैंड के लोगों को दुष्प्रचार और झूठे दावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना है। यह पाठ्यक्रम खासतौर पर सीमा से सटे रूस की ओर से आने वाले झूठे दावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब शिक्षकों को पाठ्यक्रम में एआई साक्षरता जोड़ने का काम सौंपा गया है।