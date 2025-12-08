कंबोडिया के हमले में थाई सैनिक की मौत, अब गुस्साए थाईलैंड ने कर दी एयरस्ट्राइक; फिर शुरू हुई दोनों देशों की लड़ाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने-सामने हैं। ट्रंप के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बावजूद सोमवार को थाई सेना ने कंबोडिया पर हमला किया। थाई सेना के प्रवक्ता मेजर विंथाई सुवारी ने कहा कि सोमवार को थाईलैंड ने अपने पड़ोसी कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। दोनों पक्ष अपने विवादित बॉर्डर पर हुई लड़ाई के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाईलैंड का कंबोडिया पर हवाई हमला सोमवार की सुबह उबोन रात्चाथानी प्रांत में कंबोडियाई सैनिकों पर फायरिंग के बाद सुवारी ने एक बयान में कहा, 'सेना को रिपोर्ट मिली कि थाई सैनिकों पर सपोर्टिंग फायर वेपन से हमला किया गया, जिससे एक सैनिक मारा गया और चार घायल हो गए। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। कई इलाकों में मिलिट्री टारगेट पर एयरक्राफ्ट से हमला करना शुरू कर दिया है।'

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचेता ने कहा कि थाई सेनाओं ने सोमवार सुबह प्रीह विहियर और ओडर मींची के बॉर्डर वाले प्रांतों में कंबोडियाई सैनिकों पर हमला किया। थाईलैंड पर टैमोन थॉम मंदिर पर टैंकों से कई गोलियां चलाने और प्रीह विहियर मंदिर के पास के दूसरे इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है।उन्होंने कहा कि कंबोडिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। थाई सैनिक की मौत के बाद फिर शुरू हुई लड़ाई ओडर मींचे प्रांतीय प्रशासन के कंबोडियाई प्रवक्ता मेट मीसफेकडे ने कहा कि सदियों पुराने तमोन थॉम और ता क्रबेई मंदिरों के इलाकों में गोलीबारी की खबर है। बॉर्डर के पास रहने वाले कई गांववाले सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं।

थाईलैंड के सेकंड आर्मी रीजन ने एक बयान में कहा कि लड़ाई के बाद से थाईलैंड में लगभग 35,000 लोगों को कंबोडिया के पास वाले बॉर्डर के इलाकों से निकाला गया है। थाई सेना ने कंबोडियाई सेना पर बुरी राम प्रांत में आम लोगों के इलाकों की ओर BM-21 रॉकेट दागने का भी आरोप लगाया है। जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ा दोनों पक्षों ने रविवार को एक छोटी झड़प की खबर दी थी, जिसमें थाईलैंड की सेना के दो सैनिक घायल हुए थे। कुछ महीनों पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पांच दिनों तक झड़पें हुईं थी।

जिसमें 43 लोग मारे गए थे साथ ही 300,000 लोग बेघर हो गये थे। इससे भीषण तबाही के बाद युद्धविराम लागू होता किया गया था। लड़ाई खत्म करने में कुछ हद तक अमेरिका, चीन और मलेशिया ने बीच-बचाव किया था।

मलेशिया रीजनल ब्लॉक ASEAN का चेयरमैन है। अक्टूबर में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक फॉलो-ऑन जॉइंट डिक्लेरेशन पर को-साइन किया, जिसमें सीजफायर को बढ़ाने पर सहमत होने के बाद देशों के साथ नए ट्रेड डील्स की बात कही गई थी।