थाईलैंड के पिटा के लिए आज फैसले का दिन, संसद में प्रधानमंत्री पद को लेकर होगी वोटिंग

बैंकॉक, रॉयटर। Thailand Prime Minister थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पिटा लिमजारोएनराट को आज अपने राजनीतिक दबदबे की एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आज संसद में प्रधानमंत्री पद पर एक उच्च-स्तरीय वोटिंग होनी है, जिसमें उन्हें अपना बुहमत परीक्षण देना होगा। बता दें कि 42 वर्षीय नेता इस चुनाव में नामांकित एकमात्र उम्मीदवार थे, लेकिन देर दोपहर तक होने वाले मतदान में उन्हें 749 सदस्यीय द्विसदनीय संसद के आधे से अधिक का आवश्यक समर्थन हासिल करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिटा का आठ दलों का गठबंधन है।

Edited By: Mahen Khanna