तेल अवीव-वियना फ्लाइट को मिली बम की धमकी, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

डिजिटल डेस्क, सोफिया। तेल अवीव से वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को बुल्गारिया के सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उड़ान के दौरान क्रू को बम की धमकी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया, जिसके बाद विमान की सुरक्षा जांच की गई।

बुल्गारिया के परिवहन और संचार मंत्रालय के अनुसार, फ्लाइट OS82 के रूप में संचालित हो रहे एयरबस ए320 विमान को रोमानिया सीमा के पास बम की धमकी मिलने के बाद सोफिया की ओर मोड़ दिया गया। फ्लाइट में 51 यात्री थे सवार स्काई न्यूज के फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान ने रात लगभग 9:25 बजे (UTC) लैंड किया। मंत्रालय ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान में 6 क्रू मेंबर और 51 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

मंत्रालय ने कहा, "उड़ान के दौरान, रोमानिया की सीमा के पास क्रू को बम की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया।" इसमें आगे बताया गया कि बुल्गारियाई वायु सेना का एक लड़ाकू विमान उड़ान भरकर उस विमान के साथ-साथ चला, जब तक कि वह सोफिया हवाई अड्डे पर नहीं उतर गया। एक संकट प्रबंधन मुख्यालय (क्राइसिस मैनेजमेंट हेडक्वार्टर) बनाया गया और संबंधित अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी।

अज्ञात बम की सूचना से अलर्ट इजरायल के वाईनेट (Ynet) के अनुसार, यात्रियों ने बताया कि यह आपातकालीन स्थिति एक अज्ञात सूचना के कारण पैदा हुई, जिसमें दावा किया गया था कि विमान में बम है। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने भी रिपोर्ट दी है कि विमान के डेक पर एक संदिग्ध वस्तु देखे जाने के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गईं। बताया जा रहा है कि विमान ने एक आपातकालीन सिग्नल भेजा।